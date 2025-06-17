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Aydın 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 17 Haziran 2025 salı hava durumu güneşli ve açık olacak.

Aydın 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Aydın'da 17 Haziran 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 19°C civarında seyredecek. Yağış olasılığı %5'tir. Rüzgar hızı 4 km/saat. Nem oranı %51 olarak tahmin ediliyor. Ultraviyole (UV) endeksi 11 ile "Çok Sağlıksız" seviyesinde olacak.

18 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı 19°C olacak. Yağış olasılığı %20, rüzgar hızı 6 km/saat ve nem oranı %50 olarak öngörülüyor. 19 Haziran Perşembe günü ise gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı 19°C olacak. Bu günler için yağış olasılığı %5, rüzgar hızı 4 km/saat ve nem oranı %51 olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, UV endeksinin yüksek olduğu günlerde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken geniş kenarlı bir şapka takmak, UV korumalı giysiler giymek ve yüksek faktörlü güneş koruyucu kullanmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Bol su içerek vücudun susuz kalmasını önlemek ve serin kalmak da önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması gerektiği unutulmamalıdır.

Sıcak hava koşullarında açık hava etkinliklerini sabah erken saatlere veya akşam serinliğine bırakmak daha sağlıklı olacaktır. Güneşin dik olduğu öğle saatlerinde kapalı alanda kalmak da iyi bir seçenektir. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına dikkat edilmeli ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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