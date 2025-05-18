Aydın 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında bekleniyor. Nem oranı %57, rüzgar hızı güneyden 6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

19 Mayıs Pazartesi günü hava durumu yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 26°C ile 13°C arasında değişmesi bekleniyor. Salı günü sıcaklıkların 28°C ile 15°C arasında olması ve hava koşullarının açık kalması öngörülüyor. Çarşamba günü ise sıcaklıkların 29°C ile 15°C arasında değişeceği ve hava durumunun parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde genel olarak sıcak ve güneşli hava koşulları hakim olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanımı önemlidir. Şapka ve koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketimiyle vücudun susuz kalması önlenebilir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve serin ortamlarda vakit geçirilmelidir. Bu önlemler, sağlıklı ve konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.