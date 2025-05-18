HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Aydın 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Aydın'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında bekleniyor. Nem oranı %57, rüzgar hızı güneyden 6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

19 Mayıs Pazartesi günü hava durumu yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 26°C ile 13°C arasında değişmesi bekleniyor. Salı günü sıcaklıkların 28°C ile 15°C arasında olması ve hava koşullarının açık kalması öngörülüyor. Çarşamba günü ise sıcaklıkların 29°C ile 15°C arasında değişeceği ve hava durumunun parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde genel olarak sıcak ve güneşli hava koşulları hakim olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanımı önemlidir. Şapka ve koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketimiyle vücudun susuz kalması önlenebilir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve serin ortamlarda vakit geçirilmelidir. Bu önlemler, sağlıklı ve konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer Diyarbakır! Dünya mirası olarak tescillenmişti: 2 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirildiYer Diyarbakır! Dünya mirası olarak tescillenmişti: 2 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirildi
Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin Avrupa hayali suya düştü! Gittikleri an tutuklanacaklarTerör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin Avrupa hayali suya düştü! Gittikleri an tutuklanacaklar

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gram altın 4 bin TL altına düşmüştü! Uzman isim tarih verdi

Gram altın 4 bin TL altına düşmüştü! Uzman isim tarih verdi

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin Avrupa hayali suya düştü! Gittikleri an tutuklanacaklar

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin Avrupa hayali suya düştü! Gittikleri an tutuklanacaklar

Linet'ten yardım çağrısı: "Can güvenliğim yok!"

Linet'ten yardım çağrısı: "Can güvenliğim yok!"

Yer Diyarbakır! Dünya mirası olarak tescillenmişti: 2 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Yer Diyarbakır! Dünya mirası olarak tescillenmişti: 2 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Putin'in İstanbul kararıyla ilgili yeni detay! '3 yıldır sarayından neredeyse hiç çıkmadı'

Putin'in İstanbul kararıyla ilgili yeni detay! '3 yıldır sarayından neredeyse hiç çıkmadı'

İstanbul'a yaz sıcakları geliyor

İstanbul'a yaz sıcakları geliyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.