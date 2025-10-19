Aydın 19 Ekim Pazar hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 13°C ile 19°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %89 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı ise 5.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:19, gün batımı ise 18:24 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler öngörülüyor. 20 Ekim Pazartesi günü sıcaklık 13°C ile 20°C arasında olacak. 21 Ekim Salı günü sıcaklık 14°C ile 21°C arasında değişecek. Bu dönemde hava genel olarak kapalı ve bulutlu kalacak.

Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında hafif bir ceket bulundurmaları faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olacağından, uygun kıyafetler tercih edilmelidir.