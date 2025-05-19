Aydın 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, gündüz 27°C, gece ise 14°C olacak. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 4,59 km hızla esecek. Nem oranı %33 civarında. Yağış ihtimali bulunmuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak açık ve güneşli olacak. 20 Mayıs Salı günü gündüz hava sıcaklığı 28°C, gece ise 15°C olacak. 21 Mayıs Çarşamba günü gündüz 29°C, gece 15°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. 22 Mayıs Perşembe günü ise gündüz 27°C, gece 15°C olacak. Hava koşulları bu günlerde parçalı bulutlu olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının açık ve güneşli olması, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygundur. Gündüz sıcaklıklarının artması, öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesine neden olacaktır. Bu durum, ultraviyole (UV) ışınlarının etkisini artırabilir. Cilt sağlığı açısından risk oluşturur.

Açık hava aktivitelerine çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak gereklidir. Şapka ve koruyucu giysiler giymek önemlidir. Ayrıca, bol su içmek ve güneşin en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak gerekir. Rüzgarın batı yönünden esmesi nedeniyle, batıdan gelebilecek toz ve alerjenlere karşı dikkatli olunmalıdır. Alerjik bünyeye sahip kişilerin önlem alması faydalı olacaktır.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava koşulları açık ve güneşli olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlar. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak ve sağlık sorunlarından korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir.