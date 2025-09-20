HABER

Aydın 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Aydın'da 20 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yazın son günlerinin havasını yansıtacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C civarına yükselecek. Gece ise sıcaklığın 22°C civarına düşmesi bekleniyor. Nem oranı %40 civarında olacak. Bu, hava sıcaklığını daha belirgin hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 21 Eylül Pazar günü hava sıcaklığı 36°C olacak. 22 Eylül Pazartesi günü ise 37°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu sıcaklık değerleri yaz aylarının son günlerinde Aydın'da sıkça görülüyor.

Sıcak hava koşullarında açık alanlarda zaman geçirenlerin dikkatli olması gerekli. Gündüz saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Uzun süre güneşe maruz kalmak cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Bu nedenle açık hava etkinlikleri planlayanlar güneş koruyucu kullanmalıdır. Şapka gibi koruyucu aksesuarlar tercih edilmelidir. Ayrıca bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler seçmek önemlidir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar dikkat etmelidir. Öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları veya açık hava etkinliklerini sınırlamaları iyi bir fikirdir. Açık alanlarda çalışanların düzenli su içmeleri gereklidir. Gerekirse gölgelik alanlarda dinlenmelidirler. Bu önlemler sıcak havanın olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır.

