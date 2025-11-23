Aydın 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 23 Kasım 2025 Pazar günü hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Bulutlu bir gökyüzü olacak. Gün boyunca sıcaklık 12,1°C ile 22,7°C arasında değişecek. Nem oranı %67 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 6,4 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:55. Gün batımı ise 17:50 olarak hesaplandı.

24 Kasım Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 19°C arasında seyredecek. 25 Kasım Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 19°C arasında olacak. 26 Kasım Çarşamba günü yer yer sağanak yağmurlar görülebilir. Sıcaklıklar 16°C ile 21°C arasında değişebilir. 27 Kasım Perşembe günü hava daha da bulutlanacak. Sıcaklıklar 16°C ile 23°C arasında olacak. 28 Kasım Cuma günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 22°C arasında seyredecek. 29 Kasım Cumartesi günü şiddetli sağanak yağmurlar görülebilir. Sıcaklıklar 14°C ile 20°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da giyilmelidir. Sıcaklıklar düştüğünde kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını korur. Ayrıca, yağmurlu günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Yola çıkarken ekstra dikkatli olmak gereklidir. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirebilir.