Aydın 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 19°C'ye kadar yükselecek. Gün boyunca sıcaklık 9°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %88 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 7.7 km/saat olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 25 Kasım Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava görülecek. Sıcaklık 13°C ile 18°C arasında değişecek. 26 Kasım Çarşamba günü bulutlu bir hava hakim olacak. O gün sıcaklık 16°C ile 21°C arasında seyredecek. 27 Kasım Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 21°C arasında olacak. 28 Kasım Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 14°C ile 22°C arasında değişecek. 29 Kasım Cumartesi günü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile 19°C arasında olacak. 30 Kasım Pazar günü yer yer sağanaklar tahmin ediliyor. O gün sıcaklık 12°C ile 18°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak önemli. Özellikle 29 ve 30 Kasım tarihlerindeki şiddetli yağışlar sorun yaratabilir. Bu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Ayrıca, şemsiye bulundurmak da faydalı olacaktır. Yağışların yoğun olduğu günlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önerilir. Evde kalmak daha güvenli bir tercih olacaktır. Rüzgar hızlarının arttığı günlerde dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önem taşımaktadır. Planlarınızı buna göre düzenlemek faydalı olacaktır.