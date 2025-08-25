HABER

Aydın 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve sıcak olacak.

Çiğdem Sevinç

Aydın'da 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar, sabah saatlerinde kuzeyden saatte 11 km, gündüz saatlerinde doğudan saatte 15 km hızla esecek. Nem oranı sabah %43, gündüz ise %23 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 26 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 37°C, 27 Ağustos Çarşamba günü ise 35°C civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar hızları ve nem oranları da benzer seviyelerde kalacak.

Bu sıcak hava koşulları altında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçının. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su tüketmek, olası sağlık sorunlarını önleyebilir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan daha fazla etkileneceğini unutmamak gerekir. Evlerde klima veya vantilatör kullanarak serinlemek, sıcak çarpması riskini azaltır.

Sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu önlemleri alarak hem kendi sağlığınızı hem de çevrenizdekilerin sağlığını koruyabilirsiniz.

