HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklık, gün içinde 13°C ile 22°C arasında değişecek. Pazar günü ve Pazartesi günü ise sıcaklıklar artacak. Salı günü gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Açık hava etkinliklerine katılacak olanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Uygun giyinmek gerekmektedir.

Aydın 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Aydın'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 22°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 13°C ile 22°C arasında değişecek. Pazar günü hava biraz daha sıcak. Sıcaklıklar 16°C ile 23°C arasında seyredecek. Pazartesi günü benzer bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 25°C arasında olacak. Salı günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar bu gün 13°C ile 23°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Salı günü beklenen yağışlar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalıdır. Hava durumunu yakından takip etmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkacakların uygun giyinmeleri gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve yağışsız görünüyor. Ancak Salı günü beklenen yağışlar sebebiyle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu izlemeleri faydalı olacaktır. Ayrıca sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi muhtemeldir. Dışarı çıkacakların uygun giysiler seçmesi önem taşımaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakarya'da otobüsle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıSakarya'da otobüsle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Diyarbakır’da traktör devrildi: 3 yaralıDiyarbakır’da traktör devrildi: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.