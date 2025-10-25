Aydın 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 22°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 13°C ile 22°C arasında değişecek. Pazar günü hava biraz daha sıcak. Sıcaklıklar 16°C ile 23°C arasında seyredecek. Pazartesi günü benzer bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 25°C arasında olacak. Salı günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar bu gün 13°C ile 23°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Salı günü beklenen yağışlar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalıdır. Hava durumunu yakından takip etmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkacakların uygun giyinmeleri gerekir.

