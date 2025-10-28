Aydın 28 Ekim Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 28 Ekim 2025 Salı günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklığın 16°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %59 ile %67 arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve güneşli olacak. 29 Ekim Çarşamba günü sıcaklık gündüz 22°C, gece ise 13°C olacak. 30 Ekim Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 24°C, gece ise 12°C olarak tahmin ediliyor. 31 Ekim Cuma günü hava kapalı olacak. Sıcaklıklar gündüz 22°C, gece 14°C seviyelerinde kalacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli geçecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamalıyız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Hafif bir mont veya ceket bulundurmak iyi bir fikir. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu kullanmaları önemlidir. Bol su içmeleri de gerekecek.

Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esebilir. Açık alanlarda rüzgarın etkisi hissedilebilir. Rüzgar geçirebilen kıyafetler tercih edilebilir. Nem oranı %59 ile %67 arasında değişecek. Bu durum hava hissiyatını etkileyebilir. Nemli ortamlarda bulundukça uygun kıyafetler seçmeniz önerilir.