HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 28 Ekim Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 28 Ekim 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C civarında seyredecekken, akşam 16°C'ye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 22°C'ye kadar çıkacak. Rüzgar kuzeyden orta şiddette esecek. Nem oranı %59 ile %67 arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri için güneş koruyucu kullanmak ve yeterince su içmek önemlidir. Kat kat giyinmek işe yarayacaktır.

Aydın 28 Ekim Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 28 Ekim 2025 Salı günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklığın 16°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %59 ile %67 arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve güneşli olacak. 29 Ekim Çarşamba günü sıcaklık gündüz 22°C, gece ise 13°C olacak. 30 Ekim Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 24°C, gece ise 12°C olarak tahmin ediliyor. 31 Ekim Cuma günü hava kapalı olacak. Sıcaklıklar gündüz 22°C, gece 14°C seviyelerinde kalacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli geçecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamalıyız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Hafif bir mont veya ceket bulundurmak iyi bir fikir. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu kullanmaları önemlidir. Bol su içmeleri de gerekecek.

Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esebilir. Açık alanlarda rüzgarın etkisi hissedilebilir. Rüzgar geçirebilen kıyafetler tercih edilebilir. Nem oranı %59 ile %67 arasında değişecek. Bu durum hava hissiyatını etkileyebilir. Nemli ortamlarda bulundukça uygun kıyafetler seçmeniz önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Van’da 990 paket kaçak sigara ele geçirildiVan’da 990 paket kaçak sigara ele geçirildi
1 saat yanından ayrıldı, geri döndüğünde yaşlı adamı ölü olarak buldu1 saat yanından ayrıldı, geri döndüğünde yaşlı adamı ölü olarak buldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.