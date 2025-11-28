HABER

Aydın 28 Kasım Cuma hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 28 Kasım 2025 Cuma günü değişken hava koşulları bekleniyor. Kent genelinde etkili olacak sağanak yağışların yanı sıra gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları ise 15°C civarında olacak. Nem oranının yüksek olması ve orta seviyelerde kalacak rüzgar, açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklık düşecek, 29 Kasım Cumartesi günü sağanak yağışlar devam edecek.

Aydın'da 28 Kasım 2025 Cuma günü hava koşulları değişken olacak. Sağanak yağışların kent genelinde etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında olacak. Gece sıcaklıklarının ise 15°C dolaylarında seyretmesi öngörülüyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı orta seviyelerde kalacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında iyileşme öngörülüyor. 29 Kasım Cumartesi günü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 18°C, gece sıcaklıkları ise 12°C civarında olacak. 30 Kasım Pazar günü kısa süreli sağanakların ardından hava sakinleşecek. Gündüz sıcaklıkları 17°C, gece sıcaklıkları 12°C civarında seyredecek. 1 Aralık Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 18°C, gece ise 10°C dolaylarında olacak. 2 Aralık Salı günü güneşli bir hava bekleniyor. Aynı gündeki gündüz sıcaklıkları 18°C, gece sıcaklıkları yine 10°C olacak. 3 Aralık Çarşamba günü bulutlu ve güneşli hava devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 18°C, gece sıcaklıkları 10°C dolaylarında seyredecek. 4 Aralık Perşembe günü bol güneş ışığı beklentisi var. Gün içinde sıcaklık 17°C, gece sıcaklığı ise 10°C civarında olacak.

Bu dönemde yağışlı günlerde açık hava etkinlikleri planlayanlar hava koşullarını takip etmelidir. Sağanak yağışların olduğu günlerde su birikintilerinden uzak durmak önem kazanıyor. Islanmamak için uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı orta seviyelerde olduğunda dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda, rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak tavsiye edilir. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farkın belirgin olduğu günlerde kat kat giyinmek akıllıca olacaktır. Katları gerektiğinde çıkarmak ya da giymek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Hava koşullarının hızlı değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını düzenli kontrol etmek önemlidir. Bu sayede en iyi şekilde plan yapabilirsiniz.

