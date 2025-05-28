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Aydın 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 28 Mayıs Çarşamba hava durumu açık ve güneşli olacak.

Aydın 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Aydın'da 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 28°C, gece ise 15°C civarında seyreder. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakındır. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtır.

29 Mayıs Perşembe günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 27°C, gece 13°C civarında olacak. 30 Mayıs Cuma günü bulutlar arasında aralıklı gökyüzü ve güneş etkili olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 13°C olacak. 31 Mayıs Cumartesi günü tekrar gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece 14°C civarında olacak.

Aydın'ın Mayıs ayı iklimi, ortalama 21°C sıcaklık ve 38 mm yağışla karakterize edilir. Bu dönemde yağmurlu gün sayısı genellikle 4 civarındadır. Nem oranı ortalama %54'tür. Bu veriler, bölgenin ılıman ve nemli bir iklime sahip olduğunu gösterir.

Önümüzdeki günlerdeki hava koşulları, yağışlı günlerin artmasıyla tarım faaliyetlerini ve açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Çiftçilerin ve açık hava etkinlikleri planlayanların hava tahminlerini düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Yağışlı günlerde trafik koşulları da değişebilir. Bu nedenle sürücülerin dikkatli olmaları ve yol durumuna uygun hızda seyretmeleri gerekir.

Aydın'da 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sonraki günlerde yağışlı koşulların artması öngörülmektedir. Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak, günlük planlama ve güvenlik açısından faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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