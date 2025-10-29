HABER

Aydın 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın, 29 Ekim 2025 tarihinde güneşli bir hava ile karşılaşacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C ile 31°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 10°C ile 18°C seviyelerinde seyredecek. Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde ılıman ve açık kalacak. Rüzgar hızı 0,4 km/s ile 8,9 km/s arasında olacak. Nem oranının %35 ile %84 arasında değişebileceği göz önünde bulundurulmalı. İşte detaylar...

Aydın'da 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz sıcaklıkları 20°C ile 31°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 10°C ile 18°C arasında seyredecek. Nem oranı %35 ile %84 arasında olacak. Rüzgar hızı 0,4 km/s ile 8,9 km/s arasında değişecek. Gün doğumu saat 07:28'de, gün batımı ise 18:10'da gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 30 Ekim Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 22°C civarında olacak. 31 Ekim Cuma günü yüksek bulutlar arasında güneşin görülmesi bekleniyor. Bu günde sıcaklıklar 20°C civarında olacak. 1 Kasım Cumartesi günü de yüksek bulutlar arasında güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar yine 22°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli geçecektir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken üst katman giysi bulundurmak faydalıdır. Gündüz saatlerinde hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Nem oranının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Alerjik reaksiyonlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bol su içmekte fayda vardır.

