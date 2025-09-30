Aydın 30 Eylül Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının aynı şekilde sürmesi öngörülüyor. 1 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığı 27°C, 2 Ekim Perşembe günü ise 28°C ölçülecek. Bu sıcaklıklar Aydın'ın Ekim ayındaki ortalama değerlerine yakın.

Aydın'ın iklimi yaz aylarında sıcak ve kurak, kış aylarında ise ılık ve yağışlıdır. Özellikle yaz aylarında aşırı sıcaklar sağlık sorunlarına yol açabilir. Sıcak havalarda öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Bol su içilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Şapka takmak da önemlidir.

Ekim ayına girerken hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların artması bekleniyor. Bu dönemde ani hava değişimlerine hazırlıklı olunmalı. Uygun kıyafetler seçilmeli ve hava durumu düzenli olarak takip edilmelidir. Tarım faaliyetleriyle uğraşanların olası yağışlara karşı önlem alması gerekmektedir. Ürünlerin korunması önem taşımaktadır.