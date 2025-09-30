HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 30 Eylül Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 30 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle az bulutlu ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 26°C civarında, gece ise 17°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 8 km hızla esecek.

Aydın 30 Eylül Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının aynı şekilde sürmesi öngörülüyor. 1 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığı 27°C, 2 Ekim Perşembe günü ise 28°C ölçülecek. Bu sıcaklıklar Aydın'ın Ekim ayındaki ortalama değerlerine yakın.

Aydın'ın iklimi yaz aylarında sıcak ve kurak, kış aylarında ise ılık ve yağışlıdır. Özellikle yaz aylarında aşırı sıcaklar sağlık sorunlarına yol açabilir. Sıcak havalarda öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Bol su içilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Şapka takmak da önemlidir.

Ekim ayına girerken hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların artması bekleniyor. Bu dönemde ani hava değişimlerine hazırlıklı olunmalı. Uygun kıyafetler seçilmeli ve hava durumu düzenli olarak takip edilmelidir. Tarım faaliyetleriyle uğraşanların olası yağışlara karşı önlem alması gerekmektedir. Ürünlerin korunması önem taşımaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Listeye Türk hükümdarlar damga vurdu: ChatGPT'ye "Yüzyılın en güçlü liderleri" sorusu soruldu!Listeye Türk hükümdarlar damga vurdu: ChatGPT'ye "Yüzyılın en güçlü liderleri" sorusu soruldu!
"Küresel" filo için Türkiye de devrede! "Gerekirse katkı sağlarız""Küresel" filo için Türkiye de devrede! "Gerekirse katkı sağlarız"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.