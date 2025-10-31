Aydın 31 Ekim Cuma hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 25°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %78 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 5.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:31, gün batımı ise 18:08 olarak hesaplandı.

1 Kasım Cumartesi günü hava daha güneşli olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 21°C arasında seyredecek. 2 Kasım Pazar günü de benzer şekilde güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 21°C arasında olacak. 3 Kasım Pazartesi günü ise hava biraz daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 12°C ile 22°C arasında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğunda, terleme nedeniyle su kaybını önlemek için bol su içmelisiniz. Rüzgar hafif tahmin edilse de, ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmak iyi bir fikir. Şemsiye veya rüzgar geçirmeyen bir mont taşımak önerilir. Hava koşullarına göre plan yaparken, güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Gerekirse esnek olmak da faydalı olacaktır.