HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Aydın'a dönen Başkan Çerçioğlu, ilk toplantısını gerçekleştirdi

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ASKİ bürokratları ile gerçekleştirdiği toplantıda 'hizmet' vurgusu yaptı.

Aydın'a dönen Başkan Çerçioğlu, ilk toplantısını gerçekleştirdi

AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da olan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'a döndü. Başkan Çerçioğlu, Aydın'a döner dönmez ilk toplantısını Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü bürokratları ile gerçekleştirdi.

ÇERÇİOĞLU'NDAN 'YATIRIM VE HİZMET' VURGUSU

Aydın genelinde yapılan çalışmalar ve yeni yapılacak olan yatırımlar üzerine yapılan toplantıda Başkan Çerçioğlu, 'yatırım ve hizmet' vurgusu yaparak, çalışmaların katlanarak devam edeceğini söyledi.

Aydın a dönen Başkan Çerçioğlu, ilk toplantısını gerçekleştirdi 1

"AYDIN'A DAHA FAZLA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Aydın'a daha fazla hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, yaptığı açıklamasında "Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı bürokratlarımız ile kentimize yapacağımız yeni yatırımları değerlendirdik. Aydın’ımıza daha fazla hizmet etmeye, yeni projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

15 Ağustos 2025
15 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazi Serdar Çetkin son yolculuğuna uğurlandıGazi Serdar Çetkin son yolculuğuna uğurlandı
Ümraniye'de servis midibüsü devrildi: 8 yaralıÜmraniye'de servis midibüsü devrildi: 8 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Özlem Çerçioğlu Aydın ak parti
En Çok Okunan Haberler
Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrılacak 3 oyuncunun ismini açıkladı!

Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrılacak 3 oyuncunun ismini açıkladı!

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

Burcu Köksal sessizliğini bozdu! Sosyal medyada gündem olan iddiaya esti gürledi

Burcu Köksal sessizliğini bozdu! Sosyal medyada gündem olan iddiaya esti gürledi

İstanbul'da şiddetli fırtına! Tekne sulara gömüldü: O anlar kamerada

İstanbul'da şiddetli fırtına! Tekne sulara gömüldü: O anlar kamerada

Emanet silahla 60 yaşındaki kadını öldürdü, sebebi pes dedirtti!

Emanet silahla 60 yaşındaki kadını öldürdü, sebebi pes dedirtti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.