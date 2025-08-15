Aydın'a dönen Başkan Çerçioğlu, ilk toplantısını gerçekleştirdi

AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da olan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'a döndü. Başkan Çerçioğlu, Aydın'a döner dönmez ilk toplantısını Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü bürokratları ile gerçekleştirdi.

ÇERÇİOĞLU'NDAN 'YATIRIM VE HİZMET' VURGUSU

Aydın genelinde yapılan çalışmalar ve yeni yapılacak olan yatırımlar üzerine yapılan toplantıda Başkan Çerçioğlu, 'yatırım ve hizmet' vurgusu yaparak, çalışmaların katlanarak devam edeceğini söyledi.

"AYDIN'A DAHA FAZLA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Aydın'a daha fazla hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, yaptığı açıklamasında "Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı bürokratlarımız ile kentimize yapacağımız yeni yatırımları değerlendirdik. Aydın’ımıza daha fazla hizmet etmeye, yeni projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

