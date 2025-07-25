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Aydın Büyükşehir İtfaiyesi 2 günde 55 yangına müdahale etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, son 48 saat içerisinde yoğun mesai harcayarak tam 55 yangına müdahale etti. Kent genelinde çıkan yangınlara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale eden ekipler, can ve mal kaybını önlemek için büyük bir özveriyle çalıştı.

Aydın Büyükşehir İtfaiyesi 2 günde 55 yangına müdahale etti

Özellikle sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığı bugünlerde, Aydın genelinde başta anız yangınları olmak üzere tarım arazileri, ormanlık alanlar, ev ve araç yangınlarına kadar birçok farklı noktada yangınlar yaşandı. İtfaiye ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlara kısa sürede ulaşarak yangınların büyümesini önledi.

Aydın Büyükşehir İtfaiyesi 2 günde 55 yangına müdahale etti 1

EKİPLER YOĞUN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yangınlarla mücadelede görev alan tüm itfaiye personeline teşekkür ederek, "Zorlu hava şartlarına rağmen itfaiye ekiplerimiz yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan da ricamız, özellikle bu sıcak günlerde ateş yakmaktan, cam kırıklarını doğaya atmaktan kaçınmaları ve en küçük kıvılcımı bile ciddiye almalarıdır" dedi.

Aydın Büyükşehir İtfaiyesi 2 günde 55 yangına müdahale etti 2

Vatandaşları dikkatli ve duyarlı olmaya çağıran Aydın Büyükşehir Belediyesi, yangın riskinin yüksek olduğu bugünlerde alınacak basit önlemlerin büyük felaketlerin önüne geçebileceğini hatırlattı.

Aydın Büyükşehir İtfaiyesi 2 günde 55 yangına müdahale etti 3

(İHA)

25 Temmuz 2025
25 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Aydın orman yangını
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