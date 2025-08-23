HABER

Aydın’da 2 günde 17 aranan şahıs yakalandı

Aydın’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda iki günde toplam 17 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 21-22 Ağustos 2025 tarihlerinde çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 11 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 3 şahıs olmak üzere toplam 17 aranan şahıs yakalandı. Dolandırıcılık suçundan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 2 şahıs, narkotik suçlardan 3 şahıs, yaralama suçundan 4 şahıs ve diğer suçlardan aranan 7 şahıs olduğu öğrenildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

(İHA)

Aydın
