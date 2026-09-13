HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aydın'da 29 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 29 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Aydın'da 29 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Köprülü-Veysipaşa Mahallesi'nde yaşayan Yaren Malta'dan (29) haber alamayan kız kardeşi eve geldi.

Malta'yı odasında yerde hareketsiz halde bulan kız kardeşi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Malta'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemede Malta'nın vücudunda kesici alet ya da silahla yaralanma izine rastlanmadı.

Kız kardeşiyle yaşayan Malta'nın cansız bedeni, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yelkenli teknede 16’sı çocuk 64 düzensiz göçmen yakalandıYelkenli teknede 16’sı çocuk 64 düzensiz göçmen yakalandı
Taksinin bagajından cephanelik çıktı! Tam 108 adet tabanca ele geçirildiTaksinin bagajından cephanelik çıktı! Tam 108 adet tabanca ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Aydın Efeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında Türk polisine hakaret etti! Sosyal medya gözaltına alındı

Canlı yayında Türk polisine hakaret etti! Sosyal medya gözaltına alındı

İki ayrı suç örgütüne operasyon! 8 şüpheli tutuklandı

İki ayrı suç örgütüne operasyon! 8 şüpheli tutuklandı

Tüm İspanya Arda Güler'i konuşuyor! 5 gollü maçta şov yaptı

Tüm İspanya Arda Güler'i konuşuyor! 5 gollü maçta şov yaptı

Serhat Kılıç yerine gelmişti! Eleştiriler sonrası flaş karar

Serhat Kılıç yerine gelmişti! Eleştiriler sonrası flaş karar

Burger, döner, sucuk... Et ürünlerinde yeni kurallar! Yasaklanıyor

Burger, döner, sucuk... Et ürünlerinde yeni kurallar! Yasaklanıyor

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.