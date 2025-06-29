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Aydın’da 4 kişinin yaralandığı kazanın ardından kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Aydın’da 4 kişinin yaralandığı kazanın ardından kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Aydın’da 4 kişinin yaralandığı kazanın ardından kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı
Begüm Özkaynak

Kaza, dün saat 18.50 sıralarında Başaran Mahallesi mevkisinde Aydın-Denizli Otoyolu üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Defne A. (20) idaresindeki otomobil, Gizem Kayışkıran (36) yönetimindeki 35 KM 10 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gizem Kayışkıran’ın kullandığı araç savrularak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, otomobile çarpan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen Defne A. ise olay yerinden kaçtı.

Kazada yaralanan sürücü Gizem Kayışkıran ile yolcular Uğur Kayışkıran (38), Melisa İnci Kayışkıran (6) ve Elisa Rüya Kayışkıran (8), sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Sürücü Gizem Kayışkıran ile Uğur Kayışkıran’ın hayati tehlikeleri olmadığı öğrenilirken, 2 çocuğun ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

Jandarma, bölgedeki kameraları inceleyerek ehliyetsiz sürücü Defne A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Defne A.’nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın kaza
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