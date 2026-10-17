Aydın'da acı olay! Kalp krizi geçiren 11 yaşındaki Hamza, son yolculuğuna uğurlandı

Olay, Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi’nde bulunan bir öğrenci yurdunda saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hamza Baydur’u (11) uyandırmak isteyen arkadaşları, çocuğun hareketsiz olduğunu fark ederek yurt görevlilerine haber verdi. Küçük Hamza’nın hareketsiz yattığını gören görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Hamza’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜMÜ AİLESİNİ YASA BOĞDU

Hem öğrenci olan hem de hafızlık eğitimi alan Hamza Baydur’un doğuştan kalp rahatsızlığının olduğu öğrenilirken, yapılan ilk incelemelere göre küçük çocuğun kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hamza’nın ani ölümü ailesi, arkadaşları ve sevenlerini yasa boğarken, cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akçaköy Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi. Küçük çocuk, göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken, cenaze törenine çok sayıda vatandaşın yanı sıra Köşk Kaymakamı Hasan Taş ve Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler de katıldı.