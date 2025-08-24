HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aydın’da bir şahıs tarlada ölü bulundu

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir kişi tarlada ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın’da bir şahıs tarlada ölü bulundu

Olay, Acarlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar A.'dan (48) haber alamayan yakınları ve arkadaşları şahsı aramaya başladı. Şahsı mahalledeki bir tarlada ağaca asılı halde gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Son günlerde psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Yaşar A.'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail’in Yemen’e düzenlediği saldırıda can kaybı 4’e yükseldiİsrail’in Yemen’e düzenlediği saldırıda can kaybı 4’e yükseldi
Edirne’de feci kaza: 1’i ağır 5 yaralıEdirne’de feci kaza: 1’i ağır 5 yaralı

Anahtar Kelimeler:
vefat Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eren Elmalı'dan dikkat çeken performans! Kariyer rekoru...

Eren Elmalı'dan dikkat çeken performans! Kariyer rekoru...

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da da hissedildi: Peş peşe depremler: 4.8, 4.2, 4.3...

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da da hissedildi: Peş peşe depremler: 4.8, 4.2, 4.3...

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

CHP'li vekil paylaştı! Çerçioğlu'nun AK Parti ile ilgili kitap yazdığı ortaya çıktı

CHP'li vekil paylaştı! Çerçioğlu'nun AK Parti ile ilgili kitap yazdığı ortaya çıktı

Sohbet uygulaması Azar'a erişim engeli geldi

Sohbet uygulaması Azar'a erişim engeli geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.