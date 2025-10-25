HABER

Aydın'da düğün dönüşü feci kaza: 21 yaşındaki Eren'in ölüm haberi kahretti!

Feci kaza Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşandı. Bir düğünden dönerken motosikleti ile bariyerlere çarparak kaza yapan 21 yaşındaki Eren Davulcu hayatını kaybetti. 21 yaşındaki gencin ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Yürek yakan olay, Nazilli Bozdoğan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir arkadaşının düğününe katılan 21 yaşındaki Eren Davulcu düğün sonrası motosikletiyle evine dönmek üzere yola çıktı.

BARİYERLERE ÇARPTI

Bozdoğan yolu otoban girişine gelen genç sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Davulcu, kazada ağır yaralandı.

Aydın da düğün dönüşü feci kaza: 21 yaşındaki Eren in ölüm haberi kahretti! 1

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

21 yaşındaki gencin ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA

