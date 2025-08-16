HABER

Aydın'da emekli polis memuru parkta ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir parkta yerde hareketsiz şekilde yatan 54 yaşındaki Davut Aytekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2325 Sokak'ta bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki vatandaşlar bir kişinin yerde uzun süredir hareketsiz yattığını fark etti. İlk başta uyuduğunu düşündükleri kişiyi kontrol etmeye gelen vatandaşlar, şahsın tepki vermediğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EMEKLİ POLİS MEMURU PARKTA ÖLÜ BULUNDU

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, emekli polis memuru Davut Aytekin (54) olduğu tespit edilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken, Aytekin'nin parka spor yapmak için geldiği ve bir anda fenalaşarak yere yığıldığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

