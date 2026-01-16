HABER

Aydın'da kaçak kazıya suçüstü! 5 kişi yakalandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Ekipler, dün akşam saatlerinde Karacasu’da dağlık alanda S.V. (48), F.K. (34), E.G. (28), A.A. (36) ve A.K.'yi (38) izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüphelilerin yanında 2 kürek, 4 kazma, 3 kafa lambası, 1 balyoz, 1 balta, 1 keser, 1 el feneri ve 1 kova ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

