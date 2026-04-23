Aydın'da nesli tehlike altında olan Avrupa porsuğu silahla öldürüldü

Nazilli ilçesinin kırsal Dereağzı Mahallesi ile Kırsal Aşağı Örencik Mahallesi arasındaki yol üzerinde bisikletle gezen bir vatandaş, yol kenarında yerde hareketsiz yatan bir Avrupa porsuğu ile karşılaştı.

ÖNCE ARAÇ ÇARPMIŞ SONRA SİLAHLA VURMUŞLAR

Önce bir araç çarptığı sanılan porsuğun yapılan inceleme sonucunda karnından silahla vurulduğu belirlendi. Soyu tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle korunması gereken hayvanlar statüsünde bulunan Avrupa porsuğunun öldürülmesi hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır