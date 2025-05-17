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Aydın'da oksijen tüpü dehşeti! İşyeri sahibi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işyerinde bulunan oksijen tüpünün parlaması sonucu işyeri sahibi yaralandı.

Aydın'da oksijen tüpü dehşeti! İşyeri sahibi yaralandı
Begüm Özkaynak

Olay, Efeler ilçesi Ramazan Paşa Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı 4. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işyeri sahibi Orhan Ç.'nin kaynak yaptığı sırada yanında bulunan oksijen tüpü bir anda parladı. Ortaya çıkan alevler sonucunda Orhan Ç.'nin kolunda yanıklar meydana geldi. Çevredeki diğer esnaflar Orhan Ç.'nin yardımına koşarken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HAYATİ TEHLİKESİ OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, soğutma çalışması gerçekleştirirken, kolundan yaralanan Orhan Ç. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın oksijen tüpü
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