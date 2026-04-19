Aydın'da seyir halindeki otomobil alev aldı: İtfaiye müdahale etti

Yangın, Kadıkalesi Mahallesi Davutlar Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 09 AJV 251 plakalı otomobilin motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

ALEVLER KISA SÜREDE OTOMOBİLİ SARDI

Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldığı öğrenildi.

