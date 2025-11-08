HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aydın'da silahlı saldırı! 1 ölü

Aydın'ın Söke ilçesinde esnaflık yapan Faruk Ateş, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Aydın'da silahlı saldırı! 1 ölü

Edinilen bilgilere göre, ambalaj işletmesi sahibi ve Söke’nin tanınmış esnaflarından Faruk Ateş, Atatürk Mahallesi Kavak Sokak’taki evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda ağır yaralanan Faruk Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi.

HER YERDE ARANIYOR

Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manisa'da yangın! Alevlere teslim olan iki evde hasar oluştuManisa'da yangın! Alevlere teslim olan iki evde hasar oluştu
Üzerine demir kalıp düşen işçi hayatını kaybettiÜzerine demir kalıp düşen işçi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Aydın silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Victor Osimhen'e 150 milyon Euro teklif! Galatasaray'ın kafası şimdi çok ama çok karışacak...

Victor Osimhen'e 150 milyon Euro teklif! Galatasaray'ın kafası şimdi çok ama çok karışacak...

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.