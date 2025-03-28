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  4. Aydın'da tapu müdürünü tehdit ettikleri gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Aydın'da tapu müdürünü tehdit ettikleri gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

28.03.2025 16:07
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tapu müdürüne şantaj ve tehditle iş yaptırmaya çalıştıkları öne sürülen 4 kadın şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aydın'da tapu müdürünü tehdit ettikleri gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Kuşadası Tapu Müdürü İ.K'nin, kendisinden usulsüz işlem yapmasını isteyen kişilerce tehdit edildiğini bildirmesi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, İzmir ve Aydın'daki eş zamanlı operasyonda M.Ç, S.H.K, A.Ö ve T.Ç'yi gözaltına aldı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Kuşadası Adliyesine sevk edilen şüpheli kadınlardan üçü tutuklandı, A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Kuşadası Tapu Müdürü İ.K'nin ifadesinde, evde zilinin çaldığını, kapıda kasklı kadın bir kuryenin yemek siparişi vermediği halde ısrarla yemeğin kendisine geldiğini söylediğini, kapıyı açtığında elinde silahı olan bir erkekle zorla içeri girdiklerini, kafasına silah dayayıp "50 bin dolar aldım" şeklinde bir yazının zorla imzalatıldığını söylediği öğrenildi.

Ayrıca bayıltılarak uygunsuz fotoğraf ve videolarının çekildiğini, başka bir silahın da eline tutuşturulduğunu savunan İ.K, zanlıların İstanbul'dan birilerinin geleceğini ve onların işlerinin hemen yapılması gerektiğini, yapılmaması durumunda videoları paylaşıp silahı da polise teslim edeceklerini söylediklerini iddia etti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Aydın
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