Aydın’da toplamda 48 yıl hapis cezası bulunan iki firari yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla, farklı cezaevlerinden firar eden ve toplamda 48 yıl hapis cezası bulunan iki firari yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi’nde saklandıkları belirlenen iki firari tespit edildi. Hakkında hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından kesinleşmiş 36 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 2025 yılı içinde Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar eden E.Ü. ile iftira ve tutuklu veya hükümlünün kaçması suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2025 yılı içinde Ayvalık Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar eden S.B., Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde Hırsızlık Büro Amirliği ve Motosikletli Timler Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yakalanan iki firari, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Aydın
