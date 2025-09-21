HABER

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. %s Denizli Bulvarı üzerinde S.U. idaresindeki otomobil, H.E. yönetimindeki ticari araca çarparak yola savruldu. Kazada R.I.’nın kullandığı otomobil de etkilendi. Çarpmanın etkisiyle S.U.’nun aracı şarampole uçtu. Diğer iki araç ise karşı şeride savruldu.

Olayın hemen ardından ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaralıları araçların içerisinden çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan Ahmet Kesiksucu, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar S.U., H.E., Y.B., S.G. ve A.E. hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı 1

(İHA)

trafik kazası Aydın güvenlik
