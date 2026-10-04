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Aydın’da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi, 12 kişi yaralandı

Aydın'da zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

Aydın’da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi, 12 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

A.T. yönetimindeki otomobil, Aydın-Denizli kara yolunun Mergen Çayı mevkisinde önce bir otomobile, ardından ticari araç ile başka bir otomobile çarptı.

Aydın’da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi, 12 kişi yaralandı 1

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü A.T. ile araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Aydın’da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi, 12 kişi yaralandı 2

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan A.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya neden olduğu öne sürülen A.T'nin alkollü olduğu iddia edildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Aydın trafik kaza
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