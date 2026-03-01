HABER

Aydın Hava Durumu! 01 Mart Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 1 Mart 2026 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli geçecektir. Gündüz sıcaklıklarının 15 derece civarında olacağı; gece ise 4 dereceye düşeceği tahmin edilmektedir. Önümüzdeki günler genel olarak benzer sıcaklıklarla devam edecek. Pazartesi gündüz 16 derece; Salı ise 17 derece beklentisi var. Çarşamba günü bulutlanma ve hafif yağış olabilir. Açık hava etkinlikleri yapmak için idealdir, ancak şemsiye almayı unutmayın.

Seray Yalçın

Aydın'da 1 Mart 2026 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 derece civarında, gece ise 4 derece civarında tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu genel olarak açık ve güneşli olarak devam edecek. Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 16 dereceye yükselecek. Salı günü ise sıcaklık 17 dereceye ulaşacak. Çarşamba günü hava biraz bulutlanacak. Ayrıca, hafif yağış bekleniyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapmak idealdir. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabiliyor. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Özellikle Çarşamba günü hafif yağış olma ihtimali var. Bu nedenle, dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmamalısınız. Aydın'da bu dönem, açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimidir.

