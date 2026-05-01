Aydın Hava Durumu! 01 Mayısıs Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 1 Mayıs 2026 Cuma günü hafif yağmurlu ve bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklık 19 - 22 derece arasında, gece ise 10 - 12 derece civarında bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. 2 Mayıs'ta parçalı bulutlu, 3 Mayıs'ta hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. Aydın'da ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, uygun giyim tercihleri yapmak önem taşıyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 1 Mayıs 2026 Cuma günü, Aydın'da hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 - 22 derece arasında. Gece ise 10 - 12 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı yüksek. Rüzgar hafif hızda esiyor. Aydın'da bugünkü hava durumu bu şekilde tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 2 Mayıs Cumartesi günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 17 - 20 derece arasında seyredecek. 3 Mayıs Pazar günü ise hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 12 - 14 derece civarında olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü hava kapalı. Sıcaklık 14 - 16 derece arasında değişecek. 5 Mayıs Salı günü hava çoğunlukla açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 18 - 20 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hafif yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler tercih edilebilir. Uygun ayakkabılar da kullanılmalıdır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek iyi bir fikirdir. Katları gerektiğinde çıkarıp giymek faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler ve şapkalar kullanmak konforu artırır.

Aydın'da hava durumu değişkenlik göstereceği için güncel tahminleri takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak en iyisidir.

