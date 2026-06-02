Aydın Hava Durumu! 02 Haziran Salı Aydın hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Haziran 2026 Salı günü, Aydın'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 24 derece civarında bekleniyor. Akşam hava sıcaklığının ise 22 derece civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar sabah saatlerinde 2 km/saat hızında esecek. Gündüz rüzgarın hızı 21 km/saat olacak. Rüzgarın batı yönünden esmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah %77, gündüz %57, akşam %68 ve gece %71 seviyelerinde olacak.

Aydın'da bugünkü hava durumu güneşli bir gün olarak planlanabilir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor. 3 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığının 25 derece civarında olması öngörülüyor. 4 Haziran Perşembe günü de hava sıcaklığının 25 derece civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 4 km/saat ile 12 km/saat arasında değişecek. Nem oranının %39 ile %49 arasında seyretmesi muhtemel.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Rüzgarın batı yönünden esmesi, deniz kenarına gidecekler için dikkate alınmalıdır. Nem oranının yüksek olması, vücudun su kaybetmesine neden olabilir. Bu nedenle, gün boyunca yeterli miktarda su içmeye özen gösterilmelidir.

Aydın'da 2 Haziran 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları ve yeterli su tüketmeleri önemlidir.