Aydın Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Bugün 2 Ocak 2026 Cuma. Aydın'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Aydın hava durumu açısından ılıman bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 3 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklığı 12 ile 14 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 4 Ocak Pazar günü sıcaklık 13 ile 15 derece olacak. Hafif yağmur ihtimali de devam edecek. 5 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklığı 14 ile 16 derece arasında kalacak. Kapalı bir hava hakim olacak.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde yanınıza şemsiye almanız faydalı olur. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı uygun kıyafetler seçmelisiniz. Kapalı hava günlerinde açık hava etkinliklerini erteleyebilirsiniz. Kapalı mekanlarda vakit geçirmeyi tercih etmelisiniz.

Aydın'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu güzel olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini göz önünde bulundurmalısınız.