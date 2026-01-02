HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu oldukça güzel. Güneşli ve açık bir gün vatandaşları bekliyor. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Ancak, önümüzdeki günlerde, özellikle 3 ve 4 Ocak tarihlerinde sıcaklıkların düşmesi ve yağışlı havaların etkili olması bekleniyor. Değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak, etkinlik planlamalarında fayda sağlayacaktır.

Aydın Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Aydın hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün 2 Ocak 2026 Cuma. Aydın'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Aydın hava durumu açısından ılıman bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 3 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklığı 12 ile 14 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 4 Ocak Pazar günü sıcaklık 13 ile 15 derece olacak. Hafif yağmur ihtimali de devam edecek. 5 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklığı 14 ile 16 derece arasında kalacak. Kapalı bir hava hakim olacak.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde yanınıza şemsiye almanız faydalı olur. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı uygun kıyafetler seçmelisiniz. Kapalı hava günlerinde açık hava etkinliklerini erteleyebilirsiniz. Kapalı mekanlarda vakit geçirmeyi tercih etmelisiniz.

Aydın'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu güzel olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini göz önünde bulundurmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
40 suçlu, 9 ülke... Hepsi yakalanarak Türkiye’ye getirildi40 suçlu, 9 ülke... Hepsi yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildiKar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.