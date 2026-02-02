Aydın Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Şubat 2026 Pazartesi, Aydın'da hava durumu yağmurlu. Sıcaklık gündüz 15 derece civarında, gece ise 6 dereceye kadar düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu 08:09'da, gün batımı 18:31'de gerçekleşecek.

Aydın'da hava durumu, yağmurlu ve serin bir gün olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye almak faydalı. Nem oranı yüksek olduğu için pamuklu ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 3 Şubat Salı günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 14 derece, gece ise 6 dereceye kadar düşecek. 4 Şubat Çarşamba, çok bulutlu bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklık 17 derece, gece 12 dereceye kadar çıkacak. 5 Şubat Perşembe günü, yağmur geçişleri olabilir. Gündüz sıcaklık 18 derece, gece ise 14 dereceye kadar düşecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde, su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak iyi bir fikir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Bu nedenle, plan yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmeyi unutmamalısınız. Hazırlık yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir.