Aydın Hava Durumu! 03 Mayıs Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 3 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 - 13 derece arasında kalacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 10 - 24 kilometre hızla esecek. Nem oranı %75 - %83 civarında olacak.

Bu serin ve yağmurlu hava koşulları, özellikle sabah ve akşam saatlerinde belirginleşecek. Sabah erken saatlerde dışarı çıkacaklar, serin havaya karşı tedbirli olmalı. Ceket ve şemsiye gibi koruyucu önlemler almak önemli. Bu şekilde dışarıda rahat vakit geçirebilirsiniz. Rüzgar hızı artabilir. Açık alanlarda dikkatli olmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 4 Mayıs Pazartesi günü hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık ise 10 - 16 derece arasında seyredecek. 5 Mayıs Salı günü hava kapalı olacak. Sıcaklık 15 - 21 derece arasında değişecek. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde serin hava etkili olacak. Uygun giyim ve hazırlıklarla dışarı çıkmanız önerilir.

Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Buna göre planlama yapmak, günlük aktivitelerinizi daha konforlu hale getirecektir.