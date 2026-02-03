HABER

Aydın Hava Durumu! 03 Şubat Salı Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da, 3 Şubat 2026 tarihinde hava durumu parçalı bulutlu olacakken, sıcaklık gündüz 15 derece civarında seyredecek. Haftanın ilerleyen günlerinde, 4 Şubat'ta bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. 5 ve 6 Şubat'ta ise yağmur geçişleri bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 17-19 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde serin havaya karşı tedbir almak önemli. Hava durumu tahminlerini yakından takip etmekte fayda var.

Devrim Karadağ

Aydın'da, 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 15 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklık 7 - 8 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar saatte 20 km civarında esecek.

4 Şubat Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 17 - 18 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 12 - 13 derece civarında olacak. 5 Şubat Perşembe günü yağmur geçişleri bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları yine 17 - 18 derece düzeyinde olacak. Gece sıcaklık 14 - 15 derece arasında seyredecek.

6 Şubat Cuma günü hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Gündüz sıcaklıkları 18 - 19 derece olacak. Gece sıcaklık 15 - 16 derece civarında kalacak. Bu süreçte sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı dikkatli olunmalı. Gün içinde güneşli saatlerde hafif kıyafetler giymek iyi bir tercih olabilir. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak önemlidir.

Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmek oldukça önemlidir.

