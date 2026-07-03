Aydın Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Temmuz 2026 Cuma günü, Aydın'da hava durumu sıcak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 22 derece civarında olması tahmin ediliyor. Nem oranı %29 civarında. Rüzgar hızı 6 km/saat civarında, BKB yönünden essecek. Bu sıcak ve kuru hava koşulları dikkate alınmalı. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar önlem almalı.

Gelecek günlerde de Aydın'da benzer hava durumu sürecek. Cumartesi günü sıcaklık 39 derece civarında olacak. Pazar günü ise sıcaklık 37 dereceye düşmesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları 22-23 derece arasında değişecek. Nem oranı %28-29 civarında kalacak. Rüzgar hızı 6-7 km/saat civarında, yine BKB yönünden esecek. Açık hava etkinlikleri için bu hava koşullarına dikkat edilmeli.

Sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda durmamak önemli. Bol su içilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt koruma açısından önemli. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalı. Bu grupları korumak için önlemler alınmalı.

Aydın'da 3 Temmuz Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların gerekli önlemleri alması önemlidir. Dışarıda vakit geçirecek olanlar dikkatli olmalıdır.