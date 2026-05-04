Aydın Hava Durumu! 04 Mayısıs Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 11 - 13 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir hava beklentisi var. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 16 - 18 dereceye yükselecek. Hava genellikle kapalı kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 14 - 16 derece arasında seyredecek. Hava açık olacağı için akşam planlarını yaparken bunu dikkate alabilirsiniz. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 11 - 13 dereceye düşecek. Hava açık kalacak.

Bugünkü hava durumu, sabah ve gündüz saatlerinde hafif yağışlı koşulların etkili olacağını gösteriyor. Dışarı çıkacakların yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır. Akşam ve gece saatlerinde hava daha açık olacak. Bu durumu göz önünde bulundurarak akşam aktivitelerinizi planlayabilirsiniz.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman hale gelecek. 5 Mayıs Salı günü hava sıcaklıkları 12 - 14 derece civarında olacak. Hava koşullarının az bulutlu olması bekleniyor. 6 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık 14 - 16 derece arasında seyredecek. Hava koşullarının açık olacağı tahmin ediliyor. 7 Mayıs Perşembe günü ise sıcaklık 15 - 17 dereceye yükselecek. Hava koşullarının açık kalması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza ceket veya hırka almanız faydalı olacaktır. Hava koşulları değişken olabilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanızda yarar var.