Aydın Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 4 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu ılıman bir yapıya sahip. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık 16 ile 17 derece civarında. Gün boyunca açık kalacak hava, 5 Ocak'ta bulutlanacak. 7 Ocak'ta ise hafif yağmur bekleniyor. Bu süreçte açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Yanınıza şemsiye almanız ve kat kat giyinmeniz faydalı olacaktır.

Devrim Karadağ

Bugün 4 Ocak 2026 Pazar günü Aydın'da hava durumu ılıman. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında. Hissedilen sıcaklık 16 ile 17 derece civarında. Nem oranı %65 ile %70 arasında. Rüzgar hızı 2 ile 4 km/saat arasında değişecek. Gün boyunca hava genellikle açık kalacak. Bu durum gün batımına kadar devam edecek.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu benzer şekilde ılıman olacak. 5 Ocak Pazartesi günü 17 ile 20 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Hava o gün bulutlu olacak. 6 Ocak Salı günü sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava yer yer güneşli olacak. Ardından bulutlanma bekleniyor. 7 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 15 ile 18 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir hava söz konusu.

Bu ılıman hava koşullarında açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. 7 Ocak Çarşamba günü beklenen hafif yağışlı hava için yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının 19 ile 22 derece arasında değişeceğini göz önünde bulunduralım. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde üzerinizi çıkarmak, konforunuzu artıracaktır.

Aydın'da bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahmini açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor.

