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Aydın Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 36-37 derece civarında olacakken, gece sıcaklıkları 22-24 derece olarak ölçülecek. Nem oranı gündüz %21-23, gece ise %54 düzeyinde kalacak. Rüzgar kuzey yönünden eserek saatte 5-6 kilometre hızla devam edecek. Güneş ışınlarından korunmak ve bol su içmek, sıcak havalarda sağlığı korumak için kritik öneme sahip.

Aydın Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 4 Temmuz 2026 Cumartesi, Aydın'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36 - 37 derece civarında ölçülecek. Gece sıcaklığı ise 22 - 24 derece arasında değişecek. Nem oranı gündüz %21 - %23, gece ise %54 civarında kalacak. Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Hızı saatte 5 - 6 kilometre olacak.

Aydın'da hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardım edecektir.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde sıcak ve güneşli kalacak. 5 Temmuz Pazar günü sıcaklık 36 - 37 derece olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 35 - 36 derece civarında ölçülecek. Nem oranı gündüz %21 - %27, gece %54 - %77 arasında değişecek. Rüzgar kuzey ve batı yönlerinden esmeye devam edecek. Hızı saatte 5 - 7 kilometre tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemli. Serin ortamlarda bulunmak sağlık açısından daha iyi olacaktır. Bol su içerek vücudun su dengesini korumak, aşırı ısınmayı önlemeye yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Aydın'da, 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Güneşten korunmak ve yeterli sıvı alımına dikkat etmek sağlıklı geçen bir gün için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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