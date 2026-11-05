Aydın Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın’da hava durumu, 5 Kasım 2026 tarihinde ılımandır. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişim gösteriyor. Güneşli ve açık bir hava hâkim. Hafif rüzgarlar hissedilebilir. Dışarıda vakit geçirmek keyifli olacaktır. Doğanın tadını çıkarmak için harika bir fırsat sunuyor. Parklarda yürüyüş yapabilir veya arkadaşlarla buluşabilirsiniz.

Bugün sıcak ve güneşli bir gün denebilir. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Akşam saatlerinde sıcaklık düşmeye başlayacaktır. Havada serinleme olacağı için kıyafetlerinize dikkat etmenizi öneririm. Hafif bir ceket almak, akşam üşümemenizi sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Aydın'da sıcaklıkta hafif dalgalanmalar olması bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklık 18 derece civarında olacak. Pazar günü ise bu değer 20 dereceye yükselebilir. Önümüzdeki haftanın başında havanın daha soğuk geçeceği tahmin ediliyor. Kıyafetlerinizi seçerken kat kat giysileri tercih etmek mantıklı bir seçimdir. Sabah dışarı çıkarken havanın çabuk soğuyabileceğini unutmayın.

Aydın’da önümüzdeki günlerde biraz daha fazla nem ve hafif yağışlı hava bekleniyor. Yağışların ardından serin havalar dışarıda etkinlik kısıtlamaları yaratabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Dışarıda uzun süre kalmayı planlıyorsanız, şemsiyeleri unutmayın. Yağış beklenen günlerde aktivitelere hazırlıklı çıkmak önemlidir.

Aydın’da 5 Kasım 2026 tarihli hava durumu, güneşli ve rahat bir atmosfer sunuyor. Ancak ilerleyen günlerde sıcaklık ve hava durumu değişebilir. Güncel hava tahminlerini dikkate alarak açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Hava koşullarına göre önlemlerinizi almanız önemlidir. Bu güzel günlerin tadını çıkarın.