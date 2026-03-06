HABER

Aydın Hava Durumu! 06 Mart Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. 8 Mart Pazar günü sıcaklıklar 17 ile 19 derece arasında seyredecek. Nem oranı sabah %70, gündüz %44 gibi değerlere ulaşacak. Ayrıca, rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif eserek, dışarıda vakit geçirmeyi keyifli hale getirecek. Rahat kıyafetler ve güneş koruyucu kullanımı öneriliyor.

Zeynel Eren Ölüç

Aydın'da 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 11 derece civarında olacak. Gündüz ise 18 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 15 dereceye düşecek. Gece sıcaklığı ise 8 derece civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esmesi öngörülüyor. Hızının saatte 3 ile 9 km arasında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı sabah saatlerinde %70 civarında olacak. Gündüz nem oranı %44, akşam %52, gece ise %68 olarak bekleniyor. Gün doğumu 07:33, gün batımı ise 19:06 saatinde gerçekleşecek.

Aydın'da 7 Mart Cumartesi günü hava sıcaklıkları 18 ile 20 derece arasında olacak. 8 Mart Pazar günü sıcaklıkların 17 ile 19 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. 9 Mart Pazartesi hava sıcaklıkları 18 ile 20 derece arasında devam edecek. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden esmeye devam etmesi bekleniyor. Nem oranında sabah saatlerinde %70, gündüz %44, akşam %52, gece ise %68 civarında kalması öngörülüyor.

Bu dönemde hava genel olarak ılıman ve güneşli olacak. Dışarı çıkarken rahat kıyafetler tercih edilebilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanımı önemlidir. Rüzgarın hafif olması bekleniyor. Bu nedenle rüzgar geçirmeyen giysiler giyilmesi faydalı olabilir. Sabah saatlerinde nem oranı yüksek olduğu için serin hissedilebilir. Yanınıza bir ceket almanızda yarar var. Gün içinde sıcaklıklar 18 ile 20 derece arasında olacağı için hafif kıyafetler uygun olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklıkların 15 dereceye düşeceğini göz önünde bulundurarak, akşam planlarında yanınıza bir ceket almanızda fayda var. Genel olarak, Aydın'da hava koşulları dışarıda vakit geçirmek için elverişli olacaktır.

