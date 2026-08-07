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Aydın Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 36 derece, gece ise 22 derece civarında olacak. Nem oranı %46, rüzgar hızı ise 13 km/saat beklentisi mevcut. Açık hava etkinliklerinde dikkatli olunmalı, şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Bol su içmek, hafif giysiler tercih etmek sağlık açısından önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek.

Aydın Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Aydın hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Aydın'da bugün, 7 Ağustos 2026 Cuma günü, hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 22 derece civarında seyredecek. Nem oranı %46 tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 13 km/saat olarak bekleniyor. Bu hava koşulları, Aydın'daki tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Açık hava etkinlikleri planlayanlar, dikkatli olmalıdır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Bol su içmek de önemli bir husustur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle, dikkatli olmakta fayda vardır.

Önümüzdeki günlerde de Aydın'da benzer hava durumu bekleniyor. 8 Ağustos Cumartesi günü, sıcaklığın 37 derece civarında olması öngörülüyor. 9 Ağustos Pazar günü ise sıcaklığın 36 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Geceleri sıcaklık 22-23 derece arasında değişecek. Bu sıcak hava koşulları, yaz aylarının tipik özelliklerindendir.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Serin ve gölge alanlarda bulunmak faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif yemekler tercih etmek önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler 10:00 ile 16:00 arasıdır. Bu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır.

Aydın'da 7 Ağustos 2026 Cuma günü ve sonraki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacaktır. Sağlık ve konforu korumak için gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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