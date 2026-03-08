Aydın Hava Durumu! 08 Mart Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 17 ile 19 derece arasında değişecek. Nem oranı sabah saatlerinde %70. Gündüz ise bu oran %44 civarına düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esecek. Dışarıda vakit geçirmeyi keyifli hale getirecek. Bu güzel havada rahat kıyafetler giymek iyi bir tercih. Güneş koruyucu kullanmakta fayda var.

