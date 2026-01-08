Aydın Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü, hava durumu serin ve nemli olacak. Şiddetli yağışlar etkili olacak. Gündüz hava sıcaklığı yaklaşık 17 derece civarında seyredecek. Yoğun yağışların beklenmesi söz konusu. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 ile 10 derece arasında olacak. Yağışların da devam etmesi öngörülüyor.

Bu hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler için su geçirmez giysiler tercih edilmesi faydalı. Sağlam ayakkabılar da tercih edilmelidir. Yol koşullarının olumsuz etkilenebileceği göz önünde bulundurulmalı. Araç kullanırken dikkatli olunması önemlidir. Hız limitlerine uyulmalıdır.

Aydın'daki hava durumu önümüzdeki günlerde yağışların devam edeceğini gösteriyor. 9 Ocak Cuma günü gündüz sıcaklık yaklaşık 13 derece civarında olacak. Hafif yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. 10 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 16 ile 17 derece arasında seyredecek. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. 11 Ocak Pazar günü ise hava sıcaklıkları yine 16 ile 17 derece civarında olacak. Yoğun yağışların etkili olması bekleniyor.

Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmesi önemlidir. Yağışlar arttıkça su birikintileri ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalıdır. Nem oranı yüksek olduğu için solunum yolu rahatsızlıkları olanların dikkatli olması önerilir.

Aydın'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu yağışların etkisiyle serin olacak. Uygun giyim ve dikkatli planlama ile olumsuz etkilerden korunmak mümkündür.