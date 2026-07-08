Aydın Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %47 civarında olacak. Rüzgarın hızı saatte 12 km civarında, kuzeydoğu yönünden esecek. Yağış beklenmiyor. Gün boyunca hava açık ve güneşli geçecek.

9 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 35 ile 38 derece arasında olması öngörülüyor. 10 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 35 ile 37 derece arasında seyredecek. Nem oranı %47 ile %56 arasında değişecek. Rüzgarın hızı saatte 12 ile 18 km civarında olacak. Yağış beklenmeyecek. Hava açık ve güneşli kalmaya devam edecek.

Bu sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik yerlerde kalmak, bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek gerekiyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda olunmamalıdır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır.