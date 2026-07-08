HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 8 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli bir gün sunuyor. Gündüz sıcaklığı 36 dereceyi bulurken, gece 19 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %47 civarında olacak. Ayrıca, rüzgarın hızı saatte 12 km'yi geçmeyecek. 9 Temmuz ve 10 Temmuz’da ise sıcaklık 35 ile 38 derece arasında seyredecek. Bu sıcak havalarda, dışarıda geçirilen zamanlarda dikkat edilmesi gereken önlemler hayati önem taşıyor.

Aydın Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Aydın'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %47 civarında olacak. Rüzgarın hızı saatte 12 km civarında, kuzeydoğu yönünden esecek. Yağış beklenmiyor. Gün boyunca hava açık ve güneşli geçecek.

9 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 35 ile 38 derece arasında olması öngörülüyor. 10 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 35 ile 37 derece arasında seyredecek. Nem oranı %47 ile %56 arasında değişecek. Rüzgarın hızı saatte 12 ile 18 km civarında olacak. Yağış beklenmeyecek. Hava açık ve güneşli kalmaya devam edecek.

Bu sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik yerlerde kalmak, bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek gerekiyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda olunmamalıdır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki liderNATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider
Trump-Erdoğan samimiyeti gündem olduTrump-Erdoğan samimiyeti gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik NATO Zirvesi: Aile fotoğrafı çekildi

Kritik NATO Zirvesi: Aile fotoğrafı çekildi

ABD ordusundan İran'a yeni saldırı! Patlama sesleri duyuldu

ABD ordusundan İran'a yeni saldırı! Patlama sesleri duyuldu

Mısır cephesi ateş püskürdü! "Dünya Kupası Arjantin için ayarlanmış"

Mısır cephesi ateş püskürdü! "Dünya Kupası Arjantin için ayarlanmış"

Konser tekliflerini tek tek reddediyor! Yakalandığı hastalığı açıkladı

Konser tekliflerini tek tek reddediyor! Yakalandığı hastalığı açıkladı

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

Banka banka belli oldu: 500 bin TL'nin aylık getirisi

Banka banka belli oldu: 500 bin TL'nin aylık getirisi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.